Ante las denuncias de extorsiones y cobro de derecho de piso a las iglesias en Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo no estar enterado de este asunto y aseguró que es parte de una campaña para desacreditar a su movimiento.

“Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto, o puede no ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país, y por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. -Lo están denunciando sobre todo, religiosos del estado de Jalisco, presidente- Sí, sí, pero hay que ver porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes, qué resolvamos los problemas con violencia?”. (Por Arturo García Caudillo)