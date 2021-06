El acuerdo que algunos habitantes de la colonia Tabachines firmaron con directivos del SIAPA no fue consultado con todos los que han estado protestando por la falta de servicio del agua, por lo que un grupo de habitantes de esta colonia desconoce y busca revocar lo firmado, asegura María Díaz, vecina del grupo de los que no fueron informados del acuerdo.

“Porque a ninguno de los que estamos aquí en el plantón, a ninguno nos avisaron. Por eso es la indignación de todos. Ahorita se juntaron firmas, unos compañeros se fueron a revocar pues eso que firmaron ellos, con autorización de quién”.

Por lo pronto, los aún inconformes no levantarán el plantón que tienen en el pozo del SIAPA y esperan reunirse con representantes de este organismo hoy al filo de las 18 horas. (Por Aníbal Vivar Galván)