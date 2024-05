La actriz Susana Alexander está a punto de cumplir 75 años de trayectoria artística, con la que ha hecho múltiples proyectos de teatro, cine y televisión.

Sin embargo, es con la puesta en escena “La velocidad del otoño” que Alexander se despide de las temporadas teatrales, no de los escenarios, así lo aclaró ante los micrófonos de Notisistema.

“Nada más dije me voy, ya me retiro entre comillas, porque no me estoy retirando, yo sigo y voy a seguir, pero vaya dentro de la actuación pero ya no voy a hacer temporadas teatrales, este es mi última obra de teatro que yo hago, no vuelvo a hacer otra. Entonces ya no hay manera de qué me convenzan, no, yo en mi casa gracias y haciendo mis espectáculos unipersonales”.

“La velocidad del otoño” es dirigida, protagonizada y producida por Susana Alexander, donde comparte el escenario con Fernando Canek y ofrecerá esta noche una sola función en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)