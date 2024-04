La Comisión Disciplinaria del futbol mexicano suspendió 11 partidos al portero de Tigres, Nahuel Guzmán, por su mal comportamiento en el clásico regio del pasado sábado ante el Monterrey, en el que desde un palco apunto con un rayo láser a por lo menos dos jugadores de los Rayados. Además se le aplica una multa económica de la que no se especifica el monto y el guardameta deberá cumplir con horas de trabajo social.

Pese a que el arquero está lesionado y a que todavía le faltarían de 3 a 4 semanas para poder volver a jugar, su castigo empezará a correr a partir del encuentro de éste sábado cuando Tigres reciba al Necaxa en su compromiso de la fecha 16 del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Se impone también sanción económica a el portero de los Rayados, Esteban Andrada, por insultar Nahuel en sus redes sociales, y se aplica una multa para el Club Monterrey por los desmanes registrados en las tribunas del “Gigante de Acero”.

Ante todo esto, el entrenador argentino del Monterrey, Fernando el “Tano” Ortiz, prefirió lavarse las manos en el tema del mal comportamiento de su compatriota y portero de Tigres, Nahuel Guzmán.

“Es un tema que no me compete y no voy a opinar algo que yo tenga que yo no tengo ni la mínima voz para opinar, yo no soy el encargado tampoco, tendrán que trabajar la gente adecuada y especializada en ese sentido, yo me enfoco en mi equipo, es algo que no me voy a meter porque no me corresponde, entonces al no corresponderme mi opinión paso a un costado”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)