El síndico de Tequila, Fernando Contreras, informó que no se llevó a cabo la sesión de Ayuntamiento en la que se votaría el nombramiento de un nuevo alcalde interino o la ratificación de Marisol Rodríguez.

Indica que la cancelación se debió a la inasistencia de la propia alcaldesa interina y del secretario general, lo que impidió avanzar en la definición del gobierno municipal.

“No es posible celebrarse al no existir la presencia de la presidenta municipal interina ni del secretario general de esta municipio y de algunos otros regidores. Ellos fueron debidamente convocados dentro de las facultades que tienen los regidores, pero no existía la presencia ni de la presidenta, ni del secretario. Entonces, el Artículo 32 de esa misma ley refiere que quien preside las sesiones es la presidenta y necesariamente se tienen que llevar a cabo. Entonces, creo que es una falta de sensibilidad al cabildo, mis compañeros regidores, varios estuvieron aquí presentes”.

El proceso queda en pausa en medio de la incertidumbre política que enfrenta el municipio.