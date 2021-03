Por segundo año consecutivo la peregrinación a Talpa de Allende no se podrá realizar a consecuencia de la pandemia.

El Secretario de Turismo de Jalisco Germán Ralis Cumplido señaló que, si bien las iglesias de la región estarán abiertas con aforos limitados, no se deben realizar procesiones.

“Y hemos dejado claro, hemos tomado la decisión de que se suspenden las peregrinaciones, se suspenden o siguen suspendidas las fiestas patronales. No podemos exponernos ni exponer a nuestras familias y así mismo la propia peregrinación queda suspendida.”

Lo mismo ocurre con las representaciones de la Pasión de Cristo el Viernes Santo que anualmente se realiza en diferentes puntos de Jalisco, con la de San Martín de las Flores de San Pedro Tlaquepaque como una de las más importantes. (Por José Luis Escamilla)