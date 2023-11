A unos días de que inicie la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, manifiesta su confianza en que los diputados otorgarán la cantidad solicitada y al instituto no le faltarán recursos.

“Once por ciento de incremento que corresponde al crecimiento del padrón, al crecimiento del número de casillas a instalar, al crecimiento del número de personas para contratar. Ese es más o menos la correspondencia de la cifra que se incrementa. Fíjate que estamos hablando del once por ciento en el incremento del padrón, el ocho por ciento en instalación de casillas. No hay ni una sola cantidad establecida y esto es muy importante marcarlo en el presupuesto del instituto que no corresponda a una actividad específica, marcada por cierto en la Ley”.

El Consejo General del INE solicitó un presupuesto por 23 mil 757 millones de pesos, más 3 mil 529 millones para una probable consulta popular. (Por Arturo García Caudillo)