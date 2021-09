La Cámara de Diputados podría llamar a comparecer al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues existe una solicitud para ello, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Sencillamente hay una solicitud que se aprobará o no en las próximas semanas, pero hoy no, no se votó eso, vaya, pero hay comparecencias de empresas productivas del estado, hay comparecencias de organismos descentralizados, hay una solicitud, esa no se votó, y también hay la invitación a venir acá”.

Lo que sí se aprobó por unanimidad, añade, es la invitación que harán para que acuda a San Lázaro, en comparecencia ante el Pleno, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Con la condición de que sea previo a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, para que explique cómo se aplicarán los casi 19 mil millones de pesos que solicitó para ejercer el próximo año. (Por Arturo García Caudillo)