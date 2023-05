El equipo Tapatío hizo historia y es el nuevo campeón de la Liga de Expansión MX, al vencer en el estadio Akron con global de 4-3 al Morelia para celebrar el título. Los de Michoacán ganaron el juego 2-1, por lo que el empate de 3-3 llevó a tiempos extras, donde apareció José de Jesús el Tepa González para anotar el gol del título.

“Muy feliz por los jugadores, yo desde que inicie prometí exigencia y mucho trabajo. Hoy estoy contento, pero sobre todo por todos ellos que se lo merecen. Trabajar todo el tiempo en Liga de Expansión no es sencillo. No tienes las mejores condiciones. Sí estoy muy contento, van 6 torneos y he tenido la posibilidad de jugar 3 de ellas, es decir, he disputado la mitad de las Finales y esto me llena de orgullo”, dijo el técnico del tapatío Gerardo Espinoza, quien dejará al equipo filial de Chivas para ser nuevo entrenador de la Selección Mexicana Sub 23. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)