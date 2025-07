Verde, amarilla, roja o morada son los distintos colores de las banderas colocadas en playas de Jalisco; cada una determina peligros o restricciones para los turistas. Pero parece que los tapatíos poco saben sobre su significado.

“¿Qué significan esas banderas en la playa? – Significa que hay peligro o algo. – ¿Qué color son, esa bandera del peligro? – Es el rojo, y el negro es la muerte. – ¿Y la amarilla? – Es sangre. – ¿Y la morada? – La morada esa sí no sé qué es.” / “¿Qué significarán esas banderas? – Peligro. – ¿Pero qué color es la bandera? – Roja. – ¿Y la amarilla? – No sé. – ¿Y la morada? – Tampoco, es que casi no voy.”

Durante el actual periodo de vacaciones, van dos personas que fallecen en playas de Jalisco, se cree porque no respetaron las banderas preventivas. (Por Gustavo Cárdenas)