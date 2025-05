Feligreses que visitaron la catedral Metropolitana de Guadalajara luego del anuncio de León XIV como el nuevo papa, se pronunciaron de acuerdo con la elección y esperaron que desde su autoridad se puedan hacer cambios en la sociedad como la reducción de la violencia, pero sobre todo, que se diera continuidad al mensaje del Papa Francisco.

“El Papa Francisco abrió mucho a las comunidades, todo lo que se refiere al perdón, a estar en la iglesia, a ser parte de ella, entonces yo creo que si siguiera por ese camino de apertura y de amor seguir siendo todos iguales pues estaría genial”.

“Ay pues que quitara, ya ve que los cobros a veces para las misas son bien caras porque pues antes no se hacía eso porque mucha gente no podemos aportar”.

“Que cambiara muchas cosas en la iglesia, que no ocultara las cosas, hay muchos sacerdotes que son pedófilos, que eso no lo permita, que cuide mucho a la niñez y a la juventud”.

“No pues, qué bueno, qué bueno y más que nada que siga los pasos del otro Papa”.

Las campanas de la Catedral en Guadalajara, así como las de la Basílica en Zapopan, repicaron al conocer que León XIV sería el máximo pontífice de la iglesia católica. (Por Usi Toledo Aguayo)