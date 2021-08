En el programa de Verificación Responsable continúan apareciendo citas, pero para el mes de octubre a vehículos cuyas placas terminan con el número siete.

Esto desconcierte a los automovilistas cumplidos, como el señor Manuel.

“En octubre me dieron la cita -¿Qué día?- El 22 de octubre -¿Su placa termina con?- En siete -¿No lo infraccionarán?- Pues espero que no -¿Qué le dijeron?- Que no, ahí me dijeron que no, que no hay infracción porque no hay cupo, no hay citas, no hay lugar ya para citas”.

Aparentemente esos registros atemporales en la Verificación Responsable no tendrán sanción alguna porque no es responsabilidad del automovilista. (Por José Luis Jiménez Castro)