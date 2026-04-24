La manifestación de taxis amarillos que esta tarde se dirige hacia el Aeropuerto de Guadalajara, es para exigirle a la Guardia Nacional que ordene la liberación de las 18 unidades que les retuvieron ayer, indica Jesús Salazar, uno de sus representantes.

“Cuál es la molestia. Ayer precisamente, a varios compañeros del sector taxi, de los taxistas, nos retiraron entre 18 y 20 unidades, Guardia Nacional. Esto porque argumentan que no podemos llevar pasaje y a la salida, después de haber dejado nuestro pasaje, a la salida nos retiraron las unidades. Nos dieron cédula de infracción y pues obviamente es la molestia”.

Jesús Salazar advierte que una vez que lleguen al aeropuerto cerrarán el ingreso y la salida, en protesta por lo que califican como cacería de brujas. (Por Gricelda Torres Zambrano)