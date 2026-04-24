La manifestación de taxis amarillos que esta tarde se dirige hacia el Aeropuerto de Guadalajara, es para exigirle a la Guardia Nacional que ordene la liberación de las 18 unidades que les retuvieron ayer, indica Jesús Salazar, uno de sus representantes.
“Cuál es la molestia. Ayer precisamente, a varios compañeros del sector taxi, de los taxistas, nos retiraron entre 18 y 20 unidades, Guardia Nacional. Esto porque argumentan que no podemos llevar pasaje y a la salida, después de haber dejado nuestro pasaje, a la salida nos retiraron las unidades. Nos dieron cédula de infracción y pues obviamente es la molestia”.
Jesús Salazar advierte que una vez que lleguen al aeropuerto cerrarán el ingreso y la salida, en protesta por lo que califican como cacería de brujas. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Taxistas exigen liberar unidades aseguradas por la GN
La manifestación de taxis amarillos que esta tarde se dirige hacia el Aeropuerto de Guadalajara, es para exigirle a la Guardia Nacional que ordene la liberación de las 18 unidades que les retuvieron ayer, indica Jesús Salazar, uno de sus representantes.