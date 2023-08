El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, declaro que el delantero mexicano, Jesús Manuel “Tecatito” Corona no tiene segura su permanencia en el equipo.

“Es un jugador interesante con condiciones técnicas excepcionales, sale de una lesión que le ha costado mucho coger la forma que tenía cuando el Sevilla le firmó y estamos todos a expensas de eso y si se queda, nos va ayudar y voy a estar contento con él, sabiendo que en un momento determinado se puede marchar”.

Por su parte, el veterano mediocampista jalisciense, Andrés Guardado, descartó la posibilidad de regresa al Atlas para retirarse y dice que le gustaría hacerlo con el Betis.

“Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valoran y me siento querido. En los acercamientos que he tenido con la directiva del Atlas en los últimos años, siempre he tenido una respuesta negativa, entonces lo veo muy difícil”.

Betis y Sevilla disputarán este miércoles el clásico andaluz en el estadio de las Chivas dentro de su pretemporada por México.

(Por Manuel Trujillo Soriano)