Para la productora Rosy Ocampo el llevar historias al televidente es importante, pero aún más el que cada melodrama lleve un mensaje a las familias, así lo mencionó en entrevista con Notisistema.

“Tenemos el gran privilegio de llegar a millones de hogares y de personas y que mejor que no solo sea de entretenimiento, sino que toquemos temas complicados, entonces lo hacemos de manera respetuosa, de manera cuidadosa, pero sí dejando un mensaje y nos hemos dado cuenta, también que, cuando ven las familias nuestras novelas, saben que va a haber ciertos mensajes que, incluso es como un abre bocas para que la misma familia pueda platicar de ese tema en la casa”.

Actualmente, Rosy Ocampo prepara el estreno de la telenovela “Papás x siempre” que iniciará transmisiones el próximo 13 de octubre.

(Por Katia Plascencia Muciño)