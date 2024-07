Previo a su participación en el Gran Premio Formula 1 de Hungría, el piloto mexicano Sergio Pérez, paro en seco todas las versiones sobre su posible salida de Red Bull ante el mal momento por el que atraviesa. “No entiendo por qué se habla tanto de mí y de mi futuro. Nada va a cambiar estos dos fines de semana, incluso si gano la carrera, o si termino último. Tengo contrato con el equipo y vamos a cumplirlo. Es difícil acallar el ruido externo, pero al final del día vengo aquí para dar lo mejor de mí, me enfoco sólo en las cosas importantes”.

El jalisciense que ciertamente se encuentra en uno de sus peores momentos en Red Bull, negó que existan cláusulas de rendimiento en su contrato como algunos han comentado.

“No hay nada relacionado con eso (cláusulas de rendimiento). Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí” dijo Checo a los periodistas previo a que inicien los ensayos en Hungaroring. (Por Manuel Trujillo Soriano)