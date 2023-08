El comediante Teo González cumplirá cuatro décadas de hacer reír a chicos y grandes, por lo que prepara un festejo muy especial acompañado por sus grandes amigos, Víctor Padilla “El Chistero”, Omar Alonso y Rafa Ramírez. En entrevista con Notisistema, el comediante “de la cola de caballo” mencionó cómo será la dinámica en el escenario:

“Yo voy a estar como anfitrión lógicamente, yo los voy a invitar a pasar a cada uno y cada uno de ellos va a hacer su participación, lógicamente con lo que sabe hacer, Víctor Padilla va a hacer la parodia, Omar Alonso las imitaciones, Rafa Ramírez los chistes y yo, pues yo no me voy a burlar de ellos, no, voy a tener una participación y seguro al final nos vamos a reunir todos para hacer una chorcha, como una bohemia entre todos”

El festejo de Teo González en Guadalajara será el próximo 2 de septiembre con dos funciones en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)