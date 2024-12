El comediante Teo González cerrará el 2024 trabajando en Guadalajara, pero no lo hará solo, estará con Ariel y Lalo Manzano. El también llamado “Comediante de la cola de caballo” mencionó que fue fácil convencer a los hijos de Eduardo Manzano para este espectáculo:

“Entonces hablé con Lalo y le digo Lalo como ves para el fin de año, hermanito va y le digo oye y si invitó a Ariel, y yo esperando que me dijera hijole no mejor tú y yo nada más, me dijo oye qué buena idea, pregúntale, yo no tengo bronca, y voy y le hablo a Ariel y dijo no no encantado, como no brother, es más, vas a hacer lo que ni Televisa pudo, vamos, va que va”.

Teo González y los hermanos Manzano se presentarán el 31 de diciembre en el Salón Fiesta Guadalajara en una cena, baile show para celebrar la llegada del 2025

(Por Katia Plascencia Muciño.)