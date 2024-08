Actualmente hay una sobreproducción de agave y se trabaja ya en una regulación más estricta, señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Ciprés.

Indica que el aumento exponencial del consumo de tequila tras la pandemia, ocasionó que muchos se interesaran en el sector.

“Pues que el vecino, que el amigo que muchas personas que no están adentro de la cadena Agave-Tequila se metían a plantar agave, ahorita nos encontramos con dentistas, con abogados, con curas. Se metieron sin conocer el cultivo y plantaron, y efectivamente generaron una sobreproducción de agave. No existe la capacidad instalada y aunque existiera no existe el mercado que pudiera consumir todo ese tequila”.

Advierte que muchos productores tendrán pérdidas. (Por Claudia Manuela Pérez)