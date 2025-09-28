El pedalista mexicano Isaac del Toro se quedó fuera del podio en el Mundial de Ciclismo que se realiza en Ruanda, al terminar en el séptimo lugar en la prueba de ruta; concluyó a casi 7 minutos del ganador que fue el esloveno Tadej Pogacar, quien mostró ser el mejor ciclista del mundo.

El podio lo completaron el belga Remco Evenepoel con la plata y el bronce para el irlandés Ben Healy.

También participaron los mexicanos Eder Frayre y David Ruvalcaba, en una prueba de 267.5 kilómetros en la que compitieron más de 160 pedalistas de 50 países. (Por Martín Navarro Vásquez)