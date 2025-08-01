Todos los países están expuestos a este peligro. México, no es la excepción. Cada año, el fuego arrasa con bosques y la vida que albergan. Este 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha para generar mayor conciencia sobre el cuidado de las áreas naturales, extremar precauciones y reducir el riesgo de siniestro. En este contexto, revisamos cómo se vivió el estiaje en los bosques mexicanos este año. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)