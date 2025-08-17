Con gran trabajo del pitcher Luis Payán los Charros de Jalisco vencieron 6 carreras por 0 a los Sultanes de visita en Monterrey en el séptimo juego de la primera serie de playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. De esta manera los dirigidos por Benjamín Gil avanzan 4 juegos por 3 y su siguiente rival a partir del martes en Torreón serán los Algodoneros de Unión Laguna en semifinales de la zona norte.

Payán lució con 6 entradas 1 tercio de labor con 6 ponches y solo recibió un hit. Al bat Kyle Garlick fue importante con un cuadrangular y 4 carreras producidas. (Por Martín Navarro Vásquez)