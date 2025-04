El grupo argentino The Sacados regresa a Guadalajara como parte de los artistas que estarán en el concierto denominado “90´s pop tour”. Fue en 1998 cuando la agrupación lanzó al mercado su último disco y no tienen planes de realizar nueva música, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema, Darío Moscatelli, integrante y fundador de The Sacados.

“No, no, en este momento, estamos trabajando en otro tipo de proyectos, siempre hago canciones para destacados, lo que no me animo a sacarlas, porque tengo alguna inseguridad con respecto a la letra, de qué se puede hablar, y como que no estoy muy seguro de la temática de las canciones, porque de la música no tengo dudas, pero en cuanto a las letras sí, todavía no encuentro el tema exacto para lanzar”.

El concierto de “90´s pop tour” está programado para el 6 de junio en la Arena Guadalajara, que trabaja a marchas forzadas para poder inaugurarse el 25 de abril. (Por Katia Plascencia Muciño)