La banda de rock mexicana The Warning formada en Monterrey, y compuesta por las hermanas Villarreal Vélez llegará a Guadalajara para cantar en vivo su nuevo disco, así lo mencionaron en conferencia de prensa, Daniela, Paulina y Alejandra:

“Hay todo un álbum nuevo que vamos a tocar, sí, porque salió nuestro cuarto álbum Keep me fed, que no lo hemos tocado en completo en ninguna parte del mundo, pero tampoco lo hemos tocado aquí en México, casi ninguna canción, entonces será el estreno completo del álbum, va a ser algo muy bonito poder compartirlo, en un lugar más amplio con más gente y estamos trabajando mucho en el lado de la producción de este concierto, y vamos a hacer cosas muy emocionantes”.

La agrupación además de hacer historia, con Daniela quien es considerada una de las mujeres bateristas más importantes del mundo, también es inspiración para muchas jóvenes para formar su agrupación de música y se presentarán el próximo jueves 13 de febrero en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)