En el Tianguis Cultural también hay Buen Fin, solo que aquí le llaman el Chido Fin, detalla uno de los consejeros y comerciante de este tianguis alternativo, Gilberto Cabeza de Vaca.

“Nosotros tenemos ya 10 años con esta campaña, se llama el Chido Fin, es la sátira del Buen Fin y del tema del consumismo. —¿Y de qué se trata, qué hacen?— Bueno, también igual hacemos los descuentos en cada uno de los puestos del Tianguis Cultural. Somos 519 comerciantes del Tianguis Cultural, más los 250 que se añadieron del parque Rojo.”

El Chido Fin se llevará a cabo mañana sábado en el Tianguis Cultural del parque Agua Azul, con descuentos en libros, artesanías, discos, juguetes vintage, ropa, bebidas exóticas, comida vegetariana y vegana, entre muchos otros productos alternativos. (Por José Luis Jiménez Castro)