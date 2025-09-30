Arrancó la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas con las Series de Comodines, que es a ganar 2 de 3 juegos. Los Tigres de Detroit tomaron ventaja de 1-0, al derrotan 2-1 a los Guardianes de Cleveland, con gran actuación del abridor Tarik Skubal, quien recetó 14 ponches en siete entradas y dos tercios de labor.
Los Cachorros de Chicago remontaron la pizarra con cuadrangulares seguidos de Seiya Suzuki y Carson Kelly, para vencer 3-1 a los Padres de San Diego en cerrado duelo, y se colocan a un triunfo de la Serie Divisional.
Por su parte, los Medias Rojas de Boston remontaron en la séptima entrada la pizarra y derrotaron a los Yanquis de NY por 3-1. Los Mulos de Manhattan tomaron ventaja en la segunda entrada con jonrón al jardín derecho de Anthony Volpe aunque al final cargaron con la derrota. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Tigres, Cachorros y Medias Rojas; toman ventaja en las Series de Comodines
Arrancó la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas con las Series de Comodines, que es a ganar 2 de 3 juegos. Los Tigres de Detroit tomaron ventaja de 1-0, al derrotan 2-1 a los Guardianes de Cleveland, con gran actuación del abridor Tarik Skubal, quien recetó 14 ponches en siete entradas y dos tercios de labor.