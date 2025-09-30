Arrancó la postemporada del Béisbol de Grandes Ligas con las Series de Comodines, que es a ganar 2 de 3 juegos. Los Tigres de Detroit tomaron ventaja de 1-0, al derrotan 2-1 a los Guardianes de Cleveland, con gran actuación del abridor Tarik Skubal, quien recetó 14 ponches en siete entradas y dos tercios de labor.

Los Cachorros de Chicago remontaron la pizarra con cuadrangulares seguidos de Seiya Suzuki y Carson Kelly, para vencer 3-1 a los Padres de San Diego en cerrado duelo, y se colocan a un triunfo de la Serie Divisional.

Por su parte, los Medias Rojas de Boston remontaron en la séptima entrada la pizarra y derrotaron a los Yanquis de NY por 3-1. Los Mulos de Manhattan tomaron ventaja en la segunda entrada con jonrón al jardín derecho de Anthony Volpe aunque al final cargaron con la derrota. (Por Manuel Trujillo Soriano)