En redes sociales Javier Aquino anunció su salida de los Tigres luego de una exitosa etapa de 10 años. Sin embargo se fue no como esperaba hacerlo, ya que dijo estar muy triste por la manera en la que le informaron que no seguiría con el plantel.

“La verdad estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste. Es una situación muy compleja para mí. Ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club ni por terminar un ciclo, sino por las formas en las que se dieron todas las situaciones. Con honestidad, se trata de las formas, se trata de muchas cosas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano”.

Agregó que “el juego de la final ante Toluca, fue mi último baile. No me deben nada, no les reprocho absolutamente nada, me han apoyado mucho, simplemente para mí como persona hay cosas que no son negociables y que no se trata de dinero, con honestidad, se trata de las formas, del valor que te hacen sentir como persona, como ser humano”.

Aquino ganó 11 títulos con Tigres en una década, incluyendo 5 Ligas MX (Apertura 2015, 2016, 2017, Clausura 2019, Clausura 2023), 4 Campeón de Campeones, 1 Concachampions (2020) y 1 Campeones Cup. Señaló que no le dieron tiempo ni de despedirse de sus compañeros. (Por Martín Navarro Vásquez)