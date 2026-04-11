Los Tigres golearon al superlider, al vencer a las Chivas 4 goles por 1 en el estadio Universitario de Nuevo León, al continuar la jornada 14 de la Liga MX.

El argentino Juan Brunetta marcó dos goles, el uruguayo Rodrigo Aguirre uno más y el también sudamericano Ángel Correa marcó el otro tanto.

Por el Guadalajara que recibió la derrota más dolorosa del torneo Clausura descontó Daniel Aguirre.

Con el triunfo Tigres llega a 20 puntos y se mantiene en zona de Liguilla, mientras Chivas con 31 unidades seguirá una jornada más como líder. (Por Martín Navarro Vásquez)