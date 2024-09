En emocionante juego celebrado en el estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres se salvaron de perder y al final empataron a dos goles con el León.

José Alvarado 21′ y Stiven Barreiro 60′ pusieron en dos ocasiones en ventaja a los Esmeraldas, pero primero André-Pierre Gignac 35′ y al minuto 90′ Juan Brunetta para el empate de los norteños.

Sin embargo, al León le anularon dos goles y uno de ellos pudo ser bueno. Habla el técnico de la Fiera, Eduardo Berizzo.

“Mis respetos para los árbitros de México. No comento eso. Del juego en sí, nos demandó un gran esfuerzo y nos obligó a defendernos más adelante, nos generó peligro, puso mucha gente en ataque y conseguimos un punto que por el esfuerzo vale mucho. Después, nos fuimos sobreponiendo de todas las decisiones que pasaban y a través de un gran esfuerzo… creamos llegadas, nos vamos fortalecido de un campo con un rival difícil, dimos la talla y jugamos a la altura”, dijo.

Por su parte los Xolos lograron su quinto triunfo en el Torneo de Apertura al derrotar en Tijuana, un gol por cero a Mazatlán. El solitario gol fue obra de Kevin Castañeda al minuto 5.

Para hoy: Toluca Vs Atlas, Pachuca-Cruz Azul, Chivas Vs Monterrey y San Luis-Santos. (Por Martín Navarro Vásquez)