Los Tigres remontaron y con una sensacional reacción en los últimos minutos derrotaron 2-1 al León en el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX celebrado anoche en el estadio Universitario de Nuevo León.

Jean Meneses puso al frente a los “Panzas Verdes” y en los últimos minutos marcaron Florian Thauvin y Carlos González, ambos entraron de cambio para para darle el triunfo a Tigres y el entrenador, Miguel Herrera, dijo estar consciente de que este sólo fue el primer paso rumbo a la final.

“Yo creo que jugó muy bien el equipo no puedo decir si este es el mejor o peor o el mediano, yo creo que jugó muy bien, salimos a buscar lo que teníamos que buscar que era ganar, creo que me voy tranquilo con la entrega y la determinación de este equipo pero todavía no pasa nada el primer tiempo vamos ganando hay que cerrar el segundo tiempo allá. Claro que veo al equipo muy concentrado para llegar a la final nos falta el segundo tiempo todavía no ganamos nada dimos un paso de ventaja pero todavía no ganamos tenemos que jugar 90 minutos en León”.

El juego de vuelta entre León y Tigres de donde saldrá el primer finalista del Torneo se disputará el sábado en el estadio Nou Camp.

En la otra semifinal de esta liguilla, hoy Pumas recibe al Atlas a la 9 de la noche en el estadio Olímpico México 68 con arbitraje de Jorge Isaac Rojas.

(Por Manuel Trujillo Soriano).