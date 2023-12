Los Tigres se llevaron el triunfo 1-0 sobre los Pumas, de visita en el estadio Ciudad Universitaria en el juego de ida de semifinales de la Liga MX.

Por momentos fue un juego muy parejo, pero un gran disparo de Jesús Angulo, que no pudo sacar el arquero Julio González, fue la diferencia en el gol del equipo norteño para el triunfo al minuto 73.

El argentino Antonio Mohamed, técnico de la UNAM dice que la serie está abierta, pese a la derrota. “Fue un partido donde los dos tuvimos opciones de gol. Un empate habría sido lo mejor pero sabemos que la serie no está cerrada. Tenemos que confiar en nuestras fuerzas para hacer un buen partido allá. Las sensaciones no son buenas al perder, pero les puedo decir a la afición que iremos al Volcán a dejar todo, que se quede tranquila. Tenemos la esperanza de poder hacer un gran partido de visitante en un escenario muy difícil, tenemos esa ilusión de poder hacerlo”.

A Pumas le afectó mucho quedarse con 10 por la expulsión de Santiago Trigos al minuto 63. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoTigres)