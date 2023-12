Inició la final de la Liga MX con empate, luego de que Tigres y América igualaron 1-1 en la ida que se celebró en el estadio El Volcán. Todo lo dejan para la vuelta el domingo en el Estadio Azteca.

De penal Henry Martín abrió el marcador por las Águilas, pero con buen remate de cabeza empató Ozziel Herrera.

El técnico de los norteños Robert Dante Siboldi dijo que su equipo está preparado para coronarse fuera de casa, pero no le gustó el encuentro de este jueves.

“Siento que la serie está abierta, sin lugar a dudas, quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota, nos ganó la ansiedad de buscar el gol rápido y no tuvimos la precisión que este equipo nos tiene acostumbrado, dejamos la iniciativa al rival para que nos contragolpeara y eso generó peligro. Pero convencido de que la serie está abierta”.

Por su parte del lado americanista André Jardine dijo que se fue con “una sensación de bien, de haber hecho un buen trabajo, cada equipo interpretó las intenciones de Tigres, tuvimos las chances más claras, un juego fuera de casa contra un rival que tiene muchos argumentos cuando juega aquí, estuvimos siempre más cerca de ganar que de perder. Del arbitraje no quiero opinar”.

El juego de vuelta es el domingo a las 19:30 horas en el azteca. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoLigaMX)