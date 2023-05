Se jugó el primer en encuentro de semifinales del Clásico Regio en la Liga MX, donde Tigres y Monterrey no se hicieron mucho daño al empatar a un gol en un regular juego celebrado en el Volcán. En error de salida de Nahuelpán, Maxi Meza clavó el primero. Y después Sebastián Córdoba anotó el del empate.

Si bien el equipo local tuvo el control del juego, solo pudo tener dos disparos directos al marco.

“Paciencia, considero que prácticamente pocas intervenciones tuvo nuestro portero, nos faltó movilidad al frente. Estamos similar a como fue contra Santos, tenemos que salir con esa condición, que es nuestra casa, con el apoyo de nuestra gente, creo que el equipo se debe de acomodar de mejor manera”, dijo el técnico de Rayados, Víctor Vucetich.

Por su cuenta el de los Tigres, Robert Dante Siboldi señaló que: “intentamos no relegar nada, la ventaja la tienen ellos, vamos a tener que ir por un gol y es importante el control emocional, saber manejar el partido, los tiempos, el ritmo, una buena lectura de juego y cuando tengamos el control hacer un gol, pero Rayados no creo que salga a buscar un gol cuando ellos tienen la ventaja”. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Tigres)