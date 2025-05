Iniciaron las semifinales de la Liga MX y los Tigres no pudieron ganar en casa, al empatar 1-1 con el Toluca en el estadio El Volcán.

Al minuto 10 fue Nicolás Ibáñez quien puso adelante en el marcador a los norteños, pero en la última jugada del primer tiempo, empató Paulinho.

El técnico de los Diablos Antonio Mohamed dice que su equipo fue mejor y merecía el triunfo, aunque acepta que no deben confiarse: “Tigres ha dado muestra de levantarse, conozco bien la película, todavía faltan 90 minutos muy difíciles, dependerá de lo que hagamos nosotros, hoy hicimos un gran partido, fuimos superiores al rival, merecimos ganar y no ganamos. Quedan 90 minutos, hay que seguir con la misma humildad, respetando al rival de tanta jerarquía e historia, descansar y esperarlos en casa con toda la energía, es un equipo que tiene muchas batallas de esas y nosotros somos los primeros, el mensaje de los experimentados es quedan 90 minutos y hay que ganar en casa, es nuestra esencia como lo hicimos hoy y ese es el mensaje”.

El juego de vuelta será el sábado a las 19:00 horas en La Bombonera. Los Rojos empatando o ganando avanzan. Tigres solo el triunfo lo lleva a la final. (Por Martín Navarro Vásquez)