El tigre que fue localizado en una finca resultó ser niña.

Autoridades municipales informaron que Kiara, tiene tres años y es una tigresa en óptimas condiciones de salud. Sin embargo, el felino no será retornado a sus propietarios hasta que no presenten los documentos de dependencias federales y se mejore sus condiciones de hábitat.

La tigresa fue localizada dentro de una vivienda en la calle Pez Austral y Virgen en la colonia Arboledas de Zapopan. Kiara fue asegurada y trasladada a la UMA Villa Fantasía para su observación. En la voz, Yamile Lotfe Galán, directora de Protección Animal de Zapopan.

“Mínimo debe estar en un espacio de alrededor de 200, 300 metros cuadrados. Debe tener una jaula que la contenga, que sea techada y que, además, tenga un dormitorio y se cuente con un espacio en donde se pueda realizar un procedimiento médico de ser necesario”.

Si los dueños presentan la documentación necesaria, el felino podrá ser retornado. No obstante, se hace un llamado a la población a no tener de mascota este tipo de animales exóticos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)