La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes de 2026, donde destaca como la única mandataria latinoamericana en la categoría de líderes.

La publicación resalta su manejo diplomático ante presiones internacionales, particularmente frente a Donald Trump, así como sus acciones contra el crimen organizado.

El perfil también subraya su nivel de popularidad en la región, aunque advierte desafíos como el crecimiento económico, la inseguridad y la crisis de desaparecidos.

Sheinbaum comparte la distinción con líderes globales de diversas naciones.