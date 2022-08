El túnel vehicular de avenida Hidalgo tiene su propia sección de frutas y verduras luego que la mañana de este jueves a alguien se le cayeron varias cajas cargadas con pepinos y jitomates a unos metros de la salida al Centro Joyero.

Policías viales le pidieron ayuda a un tianguista que pasaba por el lugar para que con las cajas de cartón que le sobraban recogiera los pepinos y jitomates que aún servían.

“El señor me dijo que si podía quitar estas cosas y le dije sí, como no, con gusto. Voy a vender ahorita al tianguis y con gusto me lo llevó y para que haga favor de quitar esto de aquí, correcto -¿Todavía hay varias cosas buenas?- Sí algunas cosas que todavía sirven y otras que están pasadas, pero de todos modos hay que echar todo para afuera -¿Qué es?, ¿pepinos y jitomates?- Pepinos y jitomates normalmente -¿A qué tianguis va?- Voy al tianguis del Panteón Nuevo”.

Aunque este comerciante se llevó mucho del producto que estaba tirado fue necesaria la presencia de bomberos tapatíos para que sanearan el lugar porque quedó sumamente resbaloso y resultaba peligroso para los vehículos. (Por José Luis Escamilla)