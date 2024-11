Un tiroteo en el centro comercial Park Plaza de Little Rock, Arkansas, durante el “Black Friday” dejó tres personas heridas, ninguna de gravedad, según informaron las autoridades.

La policía calificó el incidente como aislado y no relacionado con un tirador activo.

Aunque se confirmó la participación de dos personas en el hecho, aún no se han realizado arrestos.

Este suceso ocurrió en medio de la intensa actividad comercial característica de esta jornada.