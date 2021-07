Rogelio Ramírez de la O no puede asumir funciones como secretario de Hacienda hasta en tanto no sea ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados, asegura la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez.

“Lo que está haciendo López Obrador es una interpretación que no tiene fundamento constitucional ni legal y pretende asumir facultades que no le corresponden como Ejecutivo Federal. El secretario de Hacienda no puede asumir funciones en tanto su nombramiento no sea ratificado por la Cámara de Diputados. Si el presidente de la República quiere que Rogelio Ramírez de la O ya asuma sus funciones como titular de Hacienda, entonces que ya instruya a Morena y a sus aliados a convocar cuanto antes un periodo extraordinario del Congreso de la Unión”.

El presidente de la República no puede, agregó, pasar por encima de la Constitución cada vez que le de la gana, en tanto que Morena y el PT deben dejar de proteger a sus diputados cuando cometan delitos. (Arturo García Caudillo)