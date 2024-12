Ante las críticas de organizaciones de la sociedad civil, el todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que viven de los migrantes y no saben nada sobre el tema.

“No conocen la migración, fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración que han vivido de eso y también me atrevo decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios, nada más con eso, imagínense porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema. Aquí se quejan de que hay inseguridad, pero dicen que vienen por inseguridad en su país”.

Asimismo, señaló, por México han pasado 14 millones de migrantes indocumentados y deberían saber que no ha sido fácil atenderlos. (Por Arturo García Caudillo)