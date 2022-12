Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que la autonomía de la CNDH no es para presumirla en los foros o para que los académicos la halaguen:

“Ejercemos una autonomía que no es para presumir en los foros o para que alaben los académicos, sino que tiene como centro el interés de las víctimas. Nada, ni nadie, se ha antepuesto a este compromiso y ellas lo saben, esa es la autonomía de la CNDH puesta al servicio del pueblo. En la CNDH hoy no se acuerdan las recomendaciones, no se negocian. Lo puedo decir con la frente en alto y con orgullo, la CNDH hoy no trabaja para una minoría”.

Pero además, presumió que la PGR y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ya no son los centros de reclutamiento de la CNDH, por lo que se contrata a personal de todas las universidades del país. (Por Arturo García Caudillo)