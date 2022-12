Los mexicanos pueden estar tranquilos, pues los integrantes del gabinete de seguridad no están relacionados con el crimen organizado, aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Los mexicanos pueden estar seguros de que en esta administración los integrantes del gabinete de seguridad no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado. Nuestro único compromiso es con la pacificación del país”.

Por otro lado, al comparecer ante diputados, defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, asegurando que su participación es indispensable, pero ello no significa que se esté militarizando al país.

“No se trata de militarización, como algunas voces acusan, es una acción que brinda certeza en las labores que realizan soldados y marinos para garantizar el derecho de los mexicanos a vivir sin miedo”. (Por Arturo García Caudillo)