Este miércoles el Ayuntamiento de Tlajomulco anunció una inversión de 600 millones de pesos para renovar, rehabilitar y dignificar planteles educativos, con la intención de crear espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, así lo anunció el presidente municipal, Quirino Velázquez.

“Compartimos con el gobernador Pablo Lemus que lo más importante son nuestras niñas y nuestros niños, y también que lo más importante para construir el futuro que deseamos para nuestras próximas generaciones es el tema de educación, por eso hoy nos da mucho gusto que se pueda informar que en el año 2025 y 2026 estaremos sumando más de 600 millones de pesos de inversión que tienen que ver con la inversión estatal pero también con lo que estamos cobijando desde el gobierno municipal”.

Las renovaciones incluirán aulas, sanitarios, cisternas, luminarias e impermeabilización de las escuelas. (Por Gustavo Cárdenas)