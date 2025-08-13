El Ayuntamiento de Tlajomulco arrancó la construcción de un nuevo Centro Administrativo (CAT) sobre la Carretera a Chapala.

El edificio atenderá a más de 60 mil habitantes de fraccionamientos y localidades como El Paraíso, Rancho Alegre, Paseo de los Agaves y El Zapote del Valle.

Concentrará trámites, pagos y licencias para agilizar la atención de los vecinos de la zona.

El proyecto contempla dos niveles para servicio ciudadano, estacionamiento y una plazoleta pública.