El Gobierno de Tlajomulco implementó un sistema de contraflujo vial en la avenida Adolf B. Horn, en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril y la calle Pípila, debido a las obras de renovación de infraestructura vial e hidrosanitaria que se realizan en la zona. La medida busca mantener la circulación en ambos sentidos durante los trabajos.
El operativo se aplicará en dos fases horarias: de 05:00 a 16:00 horas se habilitará un carril con dirección a avenida Concepción y dos hacia el Anillo Periférico; mientras que de 16:00 a 05:00 horas la distribución se invertirá. Como rutas alternas se sugieren Dr. Pedro Juan Mirassou–Camino Real a Agua Amarilla y avenida Concepción–Prolongación Primero de Mayo.
Los trabajos incluyen pavimentación, renovación de redes sanitarias, alumbrado público y adecuación de cruceros seguros. Las autoridades exhortaron a los conductores a planear con anticipación sus trayectos, respetar la señalización y utilizar vías alternas para reducir los congestionamientos durante el desarrollo de las obras. (Por Edgar Flores Maciel)
Tlajomulco implementa contraflujo en avenida Adolf B. Horn por obras de renovación
