El municipio de Tlaquepaque se prepara para el Mundial con obras de intervención urbana y actividades en delegaciones y colonias, con prioridad en el uso responsable de recursos, asegura la alcaldesa, Laura Imelda Pérez.
Entre las acciones destaca el mantenimiento de la calle Hidalgo, desde el acceso a la Línea 3 del Tren Ligero.
Detalla que se proyectan 547 millones de pesos en 2026, 100 millones más que el año previo, con prioridad en colonias con rezagos.
Tlaquepaque alista obras rumbo al Mundial con gasto responsable
