El municipio de Tlaquepaque se prepara para el Mundial con obras de intervención urbana y actividades en delegaciones y colonias, con prioridad en el uso responsable de recursos, asegura la alcaldesa, Laura Imelda Pérez.

Entre las acciones destaca el mantenimiento de la calle Hidalgo, desde el acceso a la Línea 3 del Tren Ligero.

Detalla que se proyectan 547 millones de pesos en 2026, 100 millones más que el año previo, con prioridad en colonias con rezagos.