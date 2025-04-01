Con la expectativa de un incremento considerable de turismo durante las semanas del Mundial 2026 a celebrarse en México, el Ayuntamiento de Tlaquepaque anunció la capacitación y certificación de empresas con el distintivo C, en materia de calidad, cultura turística e inclusión, así lo explicó el director municipal de Desarrollo Artesanal, Arwin Ramos Casas.

“Tener en cuenta que nuestros empresarios, hoteleros, restauranteros, tour operadores y demás personas que se involucran en el turismo puedan tener esta certificación por medio del distintivo. Por eso el Gobierno Municipal abren las puertas para poder llevar a cabo en el lo que viene siendo las instalaciones del Centro Cultural El Refugio, el día martes 20 y miércoles 21 de enero, el martes 20 con un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y el miércoles de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. ¿Qué implica esto?, realmente implica que todos puedan tener la oportunidad de poderse certificar en capacitación de atención al turista”.

El distintivo C es coordinado y será aplicado por la secretaría de turismo del estado de Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)