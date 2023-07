El municipio de San Pedro Tlaquepaque concluyó su censo y cifró en 160 las fincas dañadas a causa de la tormenta registrada este miércoles por la tarde y noche. Villa Fontana fue la colonia con más daños, pero también hubo estragos en Ojo de Agua, Loma Verde, La Ladrillera, Juan de la Barrera, La Micaelita, entre otras. Habla la presidenta municipal, Ciltlali Amaya:

“Estamos haciendo una revisión con el personal del DIF, están tocando puerta por puerta para ver si hay alguna afectación para sus patrimonios o sus menajes, con una gran noticia, nos estamos damos cuenta que no, no hubo daños a menaje, pero si alguien lo tiene, si alguien si sufrió este daño, bueno, estaremos buscando las condiciones para apoyarlo”.

Se informó un estado de fuerza de 100 elementos para atender las contingencias presentadas en el municipio. Pese a las afectaciones, autoridades reportaron no hubo personas lesionadas en la emergencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)