Durante sesión de Cabildo, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, defendió la decisión de no adherirse a la recién creada Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, al argumentar que el municipio no enfrenta una crisis en el manejo de basura.

Respondió así a críticas y aseguró que no hay una exclusión definitiva, sino una postura firme y racional.

La aclaración surgió tras cuestionamientos de regidores de oposición durante el debate sobre la gestión metropolitana de residuos.