La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, informó que falta terminar la instalación diversas herramientas en la Nueva Central Camionera para fortalecer el operativo de seguridad que se mantiene en la zona, pero que mucho depende de la administración de la terminal.

“Ha habido mucho diálogo con la administración de la central camionera pero no han avanzado todos los acuerdos, se comenzó con la instalación de torniquetes pero vamos demasiado lento, apenas dos, hay operativos para pedir la identificación de las personas, pero es por lapsos de tiempo, no es permanente, se compraron cámaras pero no se han instalado, es decir, vamos como a medias”.

En el caso de la instalación de las cámaras de vigilancia a las afueras de la central, aún no se tiene claro a quien le corresponde la colocación, a pesar de que las licencias por parte del ayuntamiento y la vinculación con el C5 ya se acordó. (Por: Usi Toledo Aguayo)